Receita Federal apreende mais de R$ 17 mil em maconha e MDMA no Rio

A Receita Federal apreendeu nesta sexta-feira (11), duas encomendas contendo maconha prensada e MDMA em uma transportadora no Rio de Janeiro. O trabalho é resultado de análise de risco, fiscalização e da inspeção realizada pela equipe de cães de faro.

As encomendas continham 1,09 kg de maconha prensada oculta em uma panela elétrica, além de 50 g de MDMA. Os entorpecentes sairiam do Rio de Janeiro com destino a Formiga/MG e Campo Grande/MS. O valor estimado da apreensão é de R$ 17.500,00.

As drogas serão entregues para a Polícia Civil para investigação da autoria dos delitos e os investigados estão sujeitos a penas de reclusão de 5 a 15 anos.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e contou com o apoio do cães de faro Hanna, Abby e Elektra.

A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.