Mulher é flagrada tentando entrar com drogas em unidade do Degase

Agentes do Degase impediram a entrada das drogas na unidade socioeducativa da Ilha do Governador - Foto: Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (11), agentes de segurança socioeducativa do Centro de Socioeducação Aeroporto Dom Bosco, localizado na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, impediram a entrada de entorpecentes na unidade de internação masculina do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).

Durante o procedimento de revista realizado por ocasião da visita de fim de semana, uma mulher, familiar de um dos internos, foi flagrada tentando entrar drogas no local. O material seria destinado ao jovem que cumpre medida socioeducativa na unidade.

Diante do flagrante, os encaminharam o caso para a 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso), onde foi registrado o boletim de ocorrência e serão conduzidas as investigações.