Em busca de oportunidade de emprego, gonçalense pai de sete filhos vende doces pelas ruas da cidade

A busca por oportunidades de emprego está presente na vida de milhões de brasileiros, que, diariamente, correm atrás do pão de cada dia. Em São Gonçalo, um morador da Comunidade da Chumbada, no bairro Mutondo, tem travado algumas batalhas para conseguir criar cinco de seus sete filhos e, para isso, começou a vender doces nos sinais de trânsito do município para arrecadar recursos.

Rogério Brito Dutra, 42 anos, é separado das mães de seus filhos. Com a primeira, teve uma filha, e com a segunda, seis, dos quais cinco vivem sob seus cuidados. Desempregado há cerca de três anos, o gonçalense busca, dia após dia, alimentar os pequenos através de um serviço digno, como o de vendedor.

"Estou sobrevivendo de bicos e agora vendendo doces no sinal. E assim vou seguindo até aparecer um trabalho, que é o que eu mais busco. Não trafico, não roubo nada de ninguém, eu só peço ajuda. Boto doce pra vender, pra ninguém dizer que estou pedindo. Antigamente eu pedia e era 'esculachado', botavam dedo na minha cara, falavam que eu ia usar o dinheiro para comprar droga. E eu não uso droga, o dinheiro que ganho é para os meus filhos. Quem quiser saber da minha vida, confirmar tudo que eu falo, eu levo lá em casa, mostro a nossa realidade, nossa casa humilde", contou Rogério.

O gonçalense, que mora em cima da casa da própria mãe, Maria, que o ajuda na criação de seus filhos, possui experiência em trabalhos realizados em posto de gasolina, açougue e mercados. Ele afirma ter 11 anos de carteira assinada. Porém, após ser dispensado da última função, não conseguiu mais nenhuma oportunidade profissional.

"Os dias têm sido bem difíceis, tem dia que dá algum dinheirinho, outro não. E é aquilo né, 10 centavos infelizmente não compram 1kg de arroz, mas a gente vai seguindo, na fé de Deus, o que não pode é parar. Tenho filhos pra criar e preciso alimentá-los, então estou lutando por eles, porque eles tem que estudar, ter a vida deles, um futuro digno", afirmou o gonçalense.

"Se eu tiver ajuda de alimentos, de alguma cesta básica, eu nem venho vender doce na rua, porque o que importa é botar comida dentro de casa, para os meus filhos. De coração, eu não quero nem dinheiro, se puder me dar comida, tá ótimo", solicitou Rogério.

Atualmente, o gonçalense está vendendo doces pelos sinais da cidade, principalmente no sinal de trânsito da Rua Abílio José de Mattos, bairro Porto da Pedra, em frente à Casa Nova Festas e Eventos, localizada no espaço onde funcionava o Roger Pizzas. Quem quiser ajudar Rogério através de doações pode fazer uma transferência para a chave Pix: 05447265703 (CPF) ou entrar em contato através do número de sua mãe: (21) 97615 - 1919, para alguma oportunidade de emprego.