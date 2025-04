Criminosos colocam portões nas entradas de favela na Zona Sul do Rio

Ao chegar no local, os policiais se depararam com portões fechando diversas passagens da comunidade - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Ao chegar no local, os policiais se depararam com portões fechando diversas passagens da comunidade - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Agentes da 9ª DP (Catete) tiveram uma surpresa durante a realização de uma operação no Morro do Santo Amaro, nesta segunda-feira (7). Ao chegar no local, os policiais se depararam com portões fechando diversas passagens da comunidade. Segundo a PM, os bloqueios foram instalados para retardar as ações policiais.

Os agentes tiveram que usar marreta e talhadeira para conseguir soltar um dos portões de aço da parede. Lanças e arame farpado também foram colocados em cima das instalações.

A operação policial foi para encontrar o traficante Alexsandro Pinto Teixeira, conhecido como Xela, que tentou matar a ex-esposa. O criminoso não foi encontrado.

De acordo com investigações, ele está sendo abrigado por traficantes do Comando Vermelho (CV), que agem na comunidade do Santo Amaro.