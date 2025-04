Operação Antifurtos do 12º BPM já prendeu 58 pessoas em 2025

De janeiro até o dia 7 de abril de 2025, o 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Niterói prendeu 58 pessoas em flagrante por crimes de furto. Durante as abordagens, foram recuperados diversos objetos como fios, bicicletas, eletrodomésticos e outros itens furtados de comércios, residências e até de bens públicos, como os fios de um semáforo no centro da cidade.

1/4 | Foto: Divulgação

2/4 | Foto: Divulgação

3/4 | Foto: Divulgação

4/4 | Foto: Divulgação









Leia também:

PM de Niterói apreende suspeito de pichar estabelecimento em Piratininga

PM apreende pistola e prende cinco suspeitos em ações contra o tráfico de drogas em Niterói

A "Operação Antifurto" é realizada diariamente pela PM, com patrulhamento preventivo e abordagens a pessoas e veículos em locais e horários de maior incidência de furtos. Além disso, o 12º BPM tem promovido ações integradas com outras forças de segurança, como as Delegacias, o S.E.O.P Niterói, a Guarda Civil Municipal e a Operação Segurança Presente, para combater não só furtos, mas outros crimes na cidade.