Moradores denunciam barricadas em rua de Maria Paula, em São Gonçalo

Criminosos do bairro Maria Paula, em São Gonçalo, instalaram barricadas na Avenida Expedicionário Bittencourt Rodrigues, uma das mais movimentadas do local. Moradores contam que perderam o direito de circular com tranquilidade.

"Esta é uma das vias mais importantes do bairro. Eles (os criminosos) instalaram as barricadas próximo ao número 26. Essas barricadas impedem a chegada ao posto de saúde Doutel de Andrade em plena vacinação contra a Covid-19. Além de impedir também que a gente chegue ao Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 513 George Savalla Gomes - Palhaco Carequinha e à Escola Municipal Alberto Pasqualini", contou um morador que preferiu não se identificar por questões de segurança.

Procurada, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que "o comando do 7º BPM (São Gonçalo) vem realizando diariamente ações de retirada de barricadas em diversos bairros no município de São Gonçalo. O comando da unidade vai analisar a situação da localidade mencionada para avaliar a possibilidade de incluir a região neste planejamento.

Cabe ressaltar que a Polícia Militar emprega suas ações de policiamento ostensivo de acordo com análise criteriosa das manchas criminais. Ações para remoção de barreiras físicas (barricadas) são planejadas e executadas sistematicamente, sempre com a preocupação central na preservação das vidas dos cidadãos das localidades e dos policiais envolvidos nas mobilizações."