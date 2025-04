Polícia Civil realiza operação e prende cinco pessoas por furto de água e energia em Santa Cruz

Na ação, foram fiscalizados oito estabelecimentos comerciais e foram identificadas fraudes em todas as unidades vistoriadas - Foto: ASCOM/Polícia Civil-RJ

Na ação, foram fiscalizados oito estabelecimentos comerciais e foram identificadas fraudes em todas as unidades vistoriadas - Foto: ASCOM/Polícia Civil-RJ

Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), em parceria com empresas distribuidoras de energia e água, realizaram, nesta quarta-feira (02/04), uma operação de combate ao furto de água e energia, no bairro de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na ação, foram fiscalizados oito estabelecimentos comerciais e foram identificadas fraudes em todas as unidades vistoriadas. Em três deles, uma academia, uma peixaria e uma oficina mecânica, ficou constatado o furto simultâneo dos dois serviços.

Segundo os agentes, diante das irregularidades flagradas, cinco proprietários que estavam nos locais no momento da fiscalização foram presos em flagrante pelo crime de furto. Já nos demais estabelecimentos, funcionários foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

A operação reafirmou o impacto negativo das fraudes no abastecimento de serviços essenciais e que crimes como este afetam diretamente a população e sobrecarrega o sistema de distribuição. Entre os principais impactos desse tipo de crime, estão o risco à segurança, uma vez que as ligações clandestinas sobrecarregam a rede elétrica e podem provocar curtos-circuitos, incêndios e acidentes fatais. Além disso, o custo para os usuários aumenta, já que as perdas geradas pelas fraudes acabam sendo repassadas para a população por meio de reajustes tarifários.

As fiscalizações seguirão sendo intensificadas, para proteger a infraestrutura pública e garantir que o abastecimento de água e energia ocorra dentro dos parâmetros legais e de forma segura para todos.