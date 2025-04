Receita Federal apreende mais R$ 1 milhão em drogas em transportadora no Rio de Janeiro

A Receita Federal apreendeu, nos dias 2 e 3 de abril, treze encomendas contendo ecstasy, maconha e metanfetamina em uma transportadora no Rio de Janeiro. O trabalho é resultado de análise de risco, fiscalização e da inspeção realizada pela equipe de cães de faro.

No dia 2, nove encomendas de dois remetentes diferentes foram apreendidas, contendo 660 g de maconha, 57 g de metanfetamina e cerca de 6.700 comprimidos de ecstasy, aproximadamente 4 kg, ocultas em bombas d'água, rádios e algumas encomendas sem ocultação. O material tinha origem Rio de Janeiro e como destino os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. O valor estimado da apreensão é de R$ 700 mil.

No dia 3, quatro encomendas de três remetentes distintos foram apreendidas e continham aproximadamente 2 kg de comprimidos de ecstasy, cerca de 3.000 comprimidos, ocultos em um rádio, cadernos e sem ocultação. Uma era origem Vila Velha/ES com destino ao Rio de Janeiro e as outras 3 eram originárias do Rio de Janeiro com destino ao Ceará, Espírito Santo e São Paulo.

As drogas serão entregues para a Polícia Civil para investigação da autoria dos delitos e os investigados estão sujeitos a penas de reclusão de 5 a 15 anos.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e contou com o apoio dos cães de faro Elektra, Kyra e Abby.

Somente esta semana, a Receita Federal apreendeu R$ 2,5 milhões em drogas. No dia 1º de abril, foram interceptados R$ 1,5 milhão em entorpecentes; no dia 2, a operação resultou em R$ 700 mil; e no dia 3, em mais R$ 300 mil. Foram apreendidos cerca de 25.000 comprimidos de ecstasy nessas operações.

A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.