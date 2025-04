Moradores de Trindade enfrentam crise de abastecimento de água há mais de um mês

Moradores da Avenida Manaus, no bairro Trindade, enfrentam falta de água há mais de um mês, após obras realizadas pela concessionária Águas do Rio. Mesmo com as contas em dia, os residentes não conseguem abastecer seus reservatórios e enfrentam dificuldades para obter uma solução, enquanto a empresa não fornece respostas claras sobre a normalização do serviço.



Segundo o aposentado César Marins, de 71 anos, o problema começou logo após a realização de obras pela concessionária para conectar os canos nas ruas Valdemar Zarro e Petrópolis.



“A água caía normal até fazerem uma obra para ligar os canos nas ruas Valdemar Zarro e Petrópolis. Agora, só conseguimos ouvir os pingos caindo na caixa d’água”, explicou o aposentado.

O morador ainda reforçou que está com as contas em dia e que o hidrômetro da sua residência está instalado da forma correta, mas que, apesar disso, não consegue abastecer seus reservatórios por causa da falta d'água. O que preocupa ainda mais o morador é que ele não consegue ter outro recurso para substituir o abastecimento da Águas do Rio.

“Eu sou aposentado, sem condições de comprar pipa d'água, e não consigo pedir à Águas do Rio. Eu já sou idoso, não consigo pegar balde de água na casa de pessoas que têm poço. Está muito difícil sem água”, contou César.

Procurada, a concessionária Águas do Rio informou que “A Águas do Rio informa que promoveu obras para melhoria do abastecimento na região e que o fornecimento de água ocorre normalmente. A empresa esclarece que nesta quarta-feira (02), atua emergencialmente na manutenção de uma rede de água tratada que abastece a localidade, o que impacta o abastecimento nas ruas mencionadas. Com o término do serviço previsto para o final do dia, a distribuição de água será retomada de forma gradativa. A concessionária continuará monitorando o abastecimento na localidade e permanece à disposição dos clientes pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp".

