Homem é preso acusado de estuprar idosa de 76 anos

Agentes da Operação Segurança Presente prenderam um homem suspeito de estuprar uma idosa de 76 anos em Guapimirim. A prisão foi uma parceria entre a Guarda Municipal e a 67ª DP.

No momento da prisão, o homem teria admitido aos agentes que cometeu o crime, que ocorreu no último domingo (30). Desde o dia do crime, os policiais receberam denúncias e estudaram imagens de câmeras de segurança, além de outras informações que contribuíram para a identificação do homem.

Na abordagem, o suspeito também entregou aos agentes um aparelho celular que havia furtado da casa da idosa.

O homem, de 35 anos, estava em regime semiaberto usando tornozeleira eletrônica por causa de outro estupro, ocorrido no dia 31 de março de 2019.

Os policiais levaram o homem à 67ª DP, onde foi autuado por estupro e segue preso.