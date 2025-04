PF faz operação contra abuso sexual infantojuvenil no Rio de Janeiro

Mandado judicial foi expedido pela 2ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Mandado judicial foi expedido pela 2ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Nesta terça-feira (01)m a Polícia Federal deflagrou a Operação Censura com o objetivo de apurar a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada no Rio de Janeiro. O mandado judicial foi expedido pela 2ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.

A investigação foi iniciada quando policiais federais detectaram uma circulação recente de grande quantidade de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil em plataformas da internet. A partir disso, foi identificado que o alvo da operação compartilhou mais de 10.000 fotos e vídeos do tipo.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais federais apreenderam o celular e dispositivos de armazenamento de mídias utilizados pelo investigado, que serão submetidos à perícia técnica criminal.

Vale ressaltar que o ato de armazenar mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil, mesmo sem o compartilhamento do material, já configura crime hediondo e não permite o arbitramento de fiança.