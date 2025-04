Supermercados Mundial abre vagas de emprego para a unidade de Niterói

Com essa iniciativa, o Supermercados Mundial reforça seu compromisso com a geração de empregos e o desenvolvimento profissional no setor varejista - Foto: Divulgação/Supermercados Mundial

O Supermercados Mundial, tradicional rede carioca com mais de 81 anos de história e 20 lojas no estado, anuncia a abertura de 20 vagas para as funções de empacotador, operador (laticínios, mercearia e derivados) e ajudante de cozinha. As oportunidades são para a unidade de Niterói.

Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo. Os contratados terão remuneração a partir de R$ 1.779,42, além de benefícios como planos de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.

Os interessados devem enviar o currículo atualizado para o e-mail curriculorh@supermercadosmundial.com.br ou via WhatsApp, exclusivamente por mensagem, para o número (21) 99241-2708.

