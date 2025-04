Secretário municipal de Saúde do Rio informou que houve erro em laudos que atestavam gestação gemelar

Durante uma entrevista concedida ao Bom Dia Rio, na manhã desta terça-feira (1º), o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que o exame que atestou a gravidez de gêmeos de Kathelen Tavares, estava errado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, depois que a grávida foi à maternidade esperando sair com suas filhas gêmeas, mas só recebeu uma bebê.

"Foi uma cesariana com uma equipe médica completa, com os enfermeiros, e só tinha um bebê e uma única placenta. O que aconteceu foi uma confusão na primeira ultrassom, com o saco gestacional e com o cardiotoco, que é um exame que escuta o bebê, então escutou o batimento em dois pontos diferentes do abdômen", explicou o secretário ao programa.

Leia também:

Esposa do cantor João Gomes, Ary Mirelle, passa por cirurgia de emergência durante gravidez

Declaração pré-preenchida completa do IR está disponível

Ainda segundo a gestor da pasta, a placenta foi retirada no momento do parto e posteriormente encaminhada à perícia com o objetivo de atestar que Kathelen estava grávida apenas de um bebê.

"É um único feto, é uma única placenta, a placenta também foi para a perícia, para análise, pra gente poder ter mais um documento que comprove. Também teve fotografia no momento do parto para garantir que era só um bebê. Infelizmente foi um erro da primeira ultrassonografia. É um único bebê, é importante isso ficar bem esclarecido. É importante tranquilizar a família. Não teve nenhum problema durante o parto", afirmou o secretário.

Entenda o caso:

A grávida Kathelen Tavares foi ao Hospital Municipal Mariska Ribeiro, localizado em Bangu, na última sexta-feira (28), para dar à luz, até então para suas filhas gêmeas.

A primeira gestação da jovem foi de gêmeas e durante o pré-natal, foi informada que estaria esperando gêmeas novamente. Agora, após todos os procedimentos médicos e exames com laudo gemelar, a jovem busca entender o que aconteceu com o segundo bebê.

De acordo com a jovem, durante os exames os fetos apresentavam boa saúde e era possível ouvir dois corações, porém, durante o momento do parto apenas um bebê chorou e logo em seguida foi avisada que não havia outra criança.

A documentação do pré-natal, apresentado pela mãe, atesta que ela esteve em dez consultas na Clínica da Família e foram informados os dados de duas bebês.

Em dezembro do ano passado, a gestante passou por uma ultrassonografia em uma Clínica da Família em Realengo, onde o exame apontou dois fetos com batimentos cardíacos e até tamanhos de fêmur diferentes.

No último exame realizado na quarta-feira, o laudo comprova dois batimentos cardíacos. Este exame em questão foi feito no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, em Bangu, onde ocorreu o parto.

O parto estava previsto para sábado (29), porém a bolsa rompeu um dia antes, o que fez Kathelen correr ao hospital. Por causa da urgência, nenhum parente conseguiu acompanhar a gestante.

De acordo com os registros de internação do hospital, há informações de uma gestação de gêmeas, que também é comprovado na declaração de nascido-vivo entregue pelo hospital para a mãe.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu), que informou está apurando o ocorrido e que já pediu documentos do hospital e imagens de câmeras de segurança. Além disso, o diretor da unidade hospitalar foi intimado para prestar depoimento e Kathelen também será ouvida novamente.