Homem é preso por atropelar e matar ex-mulher em Itaguaí, na Baixada Fluminense

Um homem, identificado como Alberto Dias Rodrigues, de 44 anos, suspeito de atropelar e matar a ex-mulher, Luciana Pinheiro de Araújo, foi preso na tarde deste domingo (30), em Itaguaí, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, o homem confessou o crime e disse que a motivação seria ciúmes.

O crime aconteceu na tarde do último sábado (29), na Estrada de Chapéu, situada no bairro de Chaperó. A vítima estava na garupa de uma motocicleta, conduzida por Paulo José da Silva de Lima, atual companheiro de Luciana, quando um carro começou a perseguir a motocicleta.

Leia também:

Páscoa: Comércio de Niterói prevê alta de 4,5% nas vendas deste ano

Preta Gil diz em entrevista que procurará tratamento contra o câncer no exterior

Alberto foi identificado como o condutor do carro nas investigações da 50ª DP (Itaguaí). Segundo a polícia, Alberto realizou uma manobra perigosa, conhecida como “cavalo de pau”, atingindo propositalmente o veículo do casal, jogando Paulo para longe, enquanto Luciana ficou presa embaixo do carro do ex-companheiro. Alberto fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Luciana e Paulo foram socorridos e levados ao Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí. De acordo com informações da prefeitura, a mulher chegou à unidade de saúde em estado gravíssimo. Os médicos aplicaram a técnica de ressuscitação, mas ela não resistiu aos ferimentos, enquanto Paulo realizou exames e foi liberado neste domingo (30).

Uma parente de Luciana disse em depoimento que a vítima e o suspeito foram casados há 30 anos e tinham um relacionamento conturbado, com violências por parte do homem. O casal teve dois filhos, uma jovem de 25 anos e um adolescente de 12 anos. Luciana estava namorando Paulo há três meses.

Alberto foi preso e o carro utilizado no crime apreendido. As investigações continuam ocorrendo para apurar as circunstâncias do atropelamento.