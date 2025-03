Dois homens são presos após troca de tiros com policiais em Itaipu

Material encontrado com os criminosos - Foto: Divulgação

Uma ação policial ocorrida na manhã deste sábado (29) prendeu dois homens na Rua Carlos Chagas, situada no bairro Boa Esperança, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. A prisão ocorreu depois que os agentes receberam uma denúncia anônima informando que a região estava sendo dominada por traficantes e que moradores estavam recebendo ameaças.

A operação contou com agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói). Os policiais chegaram ao local e encontraram os suspeitos armados.

Ao notarem a presença dos agentes de segurança, os homens efetuaram disparos na direção da guarnição. Os policiais rapidamente reagiram ao ataque e os criminosos fugiram, roubando um veículo Jeep Renegade de um morador.

Após a fuga, os agentes realizaram um cerco na localidade e conseguiram deter os dois suspeitos, enquanto outros dois suspeitos, envolvidos na ação, conseguiram fugir em direção à mata. Foram encontrados com os presos uma vasta quantidade de drogas, sendo 149 trouxinhas de maconha, 255 cápsulas de cocaína, 153 pedras de crack, 24 frascos de haxixe, 6 rádios transmissores, além de R$ 203,55 em espécie. O veículo roubado no momento da fuga foi recuperado.

Após a captura, os criminosos foram conduzidos à 81ª DP (Itaipu), onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permanecem presos.