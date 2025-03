Prefeitura de Niterói inaugura praças para bebês no Caramujo

Chamada de Praça dos Atletas, o espaço fica localizado ao lado do Parque Esportivo do Caramujo - Foto: Divulgação - Bruno Alves

A Prefeitura de Niterói inaugurou, neste sábado (29), duas praças para bebês no bairro do Caramujo. Os novos equipamentos com foco no desenvolvimento psicomotor de crianças entre 0 e 3 anos e seus cuidadores foram implantados junto ao Parque Esportivo do Caramujo (Pesc) e ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré.

A estrutura das praças inclui elementos como um túnel feito por dois gomos de concreto com quinas arredondadas para que as crianças deem os primeiros passos com apoio próximo e na altura adequada; estrutura de madeira com altura apropriada para as crianças andarem desafiando seu equilíbrio e escorrega que estimula a escalada e a coordenação motora.

Chamada de Praça dos Atletas, o espaço localizado ao lado do Parque Esportivo do Caramujo tem dois setores: um playground para a primeiríssima infância (0-3 anos) e uma área para todas as idades com balanços, escorregas, escaladas e bancos para cuidadores.

"São praças pensadas para a primeira infância, de 0 a 3 anos. É um projeto que inclui crianças, pessoas com deficiência, as mães, as famílias, e garante que esse momento de desenvolvimento cognitivo das crianças seja o melhor possível. Esse espaço serve agora para apoiar nesse desenvolvimento. Um espaço lindo, seguro e de tranquilidade", destacou a prefeita em exercício, Isabel Swan. "Eu quero que esse lugar aqui seja um lugar de encontro, amizade e muita felicidade. E que possamos fazer mais praças como essa em Niterói", afirmou ela.

O bairro do Caramujo foi escolhido pela disponibilidade de uma área em desenvolvimento urbanístico. A iniciativa busca beneficiar diretamente a comunidade, proporcionando um espaço seguro e adequado para o lazer e o desenvolvimento das crianças. Outros projetos arquitetônicos estão em desenvolvimento para a implantação de praças semelhantes em diferentes regiões da cidade.

Rede Urban - O projeto de desenvolvimento para as novas praças no Caramujo integra um conjunto de melhorias em locais similares de Niterói realizadas pela Prefeitura em parceria com a Rede Urban 95, uma iniciativa internacional da Fundação Bernard van Leer que visa incluir a perspectiva de bebês, crianças pequenas e seus cuidadores no planejamento urbano, nas estratégias de mobilidade e nos programas e serviços destinados a eles. Gestores públicos e técnicos recebem apoio e capacitação sobre formas de contribuir com o desenvolvimento integral das crianças a partir da experiência das cidades, identificando e atuando nos territórios onde os bebês e suas famílias estão, em especial aqueles mais vulneráveis.