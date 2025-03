Maricá anuncia compra de 10 projetos de Oscar Niemeyer e será a cidade com mais obras do arquiteto, depois da capital, Brasília

A Prefeitura de Maricá anuncia nesta sexta-feira (28/03) a compra de 10 projetos inéditos de Oscar Niemeyer, o eterno gênio da arquitetura brasileira e um dos maiores nomes do segmento no mundo. O município já tem uma obra de Niemeyer e, com as novas 10, passará a contar com 11 obras assinadas pelo autor de ícones, como o prédio do Congresso Nacional. Com isso, Maricá vai se tornar a cidade com maior número de obras de Niemeyer, depois da capital do país, Brasília, que abriga mais de 50 projetos.

O prefeito Washington Quaquá idealizou a compra com foco em potencializar o turismo em Maricá. As obras serão atrativos para a cidade virar um polo de cultura, arte e turismo arquitetônico.

Leia também:

Fundadora da AbraRio celebra decisão histórica que autoriza cultivo de cannabis para uso medicinal: 'Dor que se transformou em amor'

Brasil passará por avaliação para ver se há ações contra crimes de ditatura militar

Maricá já tem uma estrutura concluída, a Casa Darcy Ribeiro, também projetada por Oscar Niemeyer e em funcionamento como um espaço dedicado à memória e ao pensamento do antropólogo e educador. Com os novos projetos – um investimento de R$ 73,6 milhões - a cidade vai consolidar seu compromisso com a valorização da arquitetura brasileira e o legado de um dos maiores gênios do país.

Os projetos desenhados por Oscar Niemeyer antes de morrer estão atualmente. sob a responsabilidade de seu neto, Kadu Niemeyer.

Lista das 10 obras adquiridas pela Prefeitura de Maricá:

1. Monumento à Paz – um símbolo de união e harmonia entre os povos;

2. Centro Administrativo de Maricá – futura sede do governo municipal, com arquitetura moderna e funcional;

3. Centro de Convenções de Maricá – espaço multiuso voltado para eventos, congressos e feiras;

4. Teatro Ballet de Cuba – projeto em parceria com a companhia cubana, com foco na formação e apresentações artísticas;

5. Estádio João Saldanha – arena esportiva que homenageia o jornalista e militante político;

6. Hotel Maricá – empreendimento que alia turismo, cultura e design, com a marca de Niemeyer;

7. Museu de Arte de Maricá – espaço voltado à valorização das artes visuais, exposições e acervo permanente;

8. Memorial João Goulart – homenagem ao ex-presidente da República, símbolo da democracia brasileira;

9. Quiosque – Orla Maricá – equipamento urbano com traços orgânicos e modernos, voltado ao lazer e à convivência;

10. Teatro Municipal de Maricá – voltado à produção cultural local e à recepção de espetáculos nacionais e internacionais.