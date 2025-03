PM prende integrante do Comando Vermelho após postar fotos nas redes sociais

Policiais militares prenderam, nesta sexta-feira (28), um jovem, de 21 anos, acusado de ser um "soldado" do Comando Vermelho. A prisão ocorreu na Praia do Arpoador, Zona Sul do Rio, após investigações e acompanhamento das redes sociais do suspeito, que foi localizado depois de publicar fotos no local. Ele é suspeito de participar de confrontos armados por territórios do tráfico de drogas em diversas comunidades do Rio.

Os agentes do 23º BPM (Leblon) prenderam o homem após receberem informações do setor de inteligência do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).Segundo a polícia, o acusado participou de confrontos nos complexos do Alemão e da Penha, ambos na Zona Norte, e também nas comunidades da Cidade de Deus e Gardênia Azul, na Zona Oeste. As trocas de tiros teriam sido contra forças de segurança e facções rivais.

Além do acusado, outros dois homens que estavam com ele foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento. No momento da abordagem, os agentes apreenderam três aparelhos celulares.