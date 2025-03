Polícia Militar prende dois foragidos em Maricá

A Polícia Militar prendeu dois foragidos da justiça em Maricá durante operações realizadas nos dias 28 e 29 de março. No primeiro caso, por volta das 22h20 do dia 28, a equipe do Patamo da 6ª Cia recebeu informações sobre tráfico de drogas próximo ao Morro do Amor, em Maricá. Ao abordar três indivíduos no local, os policiais identificaram um homem, de 32 anos, como foragido da justiça. Ele possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas, além de passagens por receptação, violência doméstica e ameaça. Ele foi preso e encaminhado à 82ª DP (Maricá) para registro, e, em seguida, levado à 76ª DP (Centro-Niterói), onde permanece à disposição da justiça.

No segundo caso, por volta de 00h35 do dia 29, a equipe do DPO realizava patrulhamento preventivo na Avenida Zumbi dos Palmares, em Itaipuaçu, Maricá, quando se deparou com um homem que, ao perceber a viatura, tentou esconder o rosto, levantando suspeitas. Após abordagem e verificação nos sistemas de inteligência, foi confirmado que o suspeito, de 43 anos, possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, estupro e roubo. Ele foi detido e levado à 82ª DP, sendo posteriormente encaminhado à 76ª DP, onde permanece preso.