PM prende três suspeitos de furto em diferentes bairros de Niterói; Vídeo

Policiais militares do 12ºBPM de Niterói, em ações de patrulhamento e denúncias pelo 190, prenderam três homens suspeitos de furto de diferentes materiais em dois bairros do município: Icaraí e Matapaca.

Em Icaraí, uma equipe de Moto Patrulhas, em patrulhamento preventivo nesta quinta-feira (27), pela Rua Ator Paulo Gustavo, foi acionada por um transeunte que relatou ter visto o acusado furtar dois pacotes de fraldas de uma farmácia local e entregá-los a uma pessoa que logo em seguida fugiu. O solicitante, então, correu atrás do autor do furto e o alcançou.

Dessa forma, os agentes auxiliaram na prisão em flagrante e conduziram o suspeito à 77ª DP (Icaraí), onde o acusado que possui uma extensa ficha criminal (uma anotação por lesão corporal, uma anotação por receptação, uma anotação por furto, seis anotações por roubo e uma anotação na Lei de Drogas) foi autuado em flagrante pelo crime de furto e permaneceu preso.





Também em Icaraí, na madrugada desta sexta-feira (28), policiais militares, através de uma denúncia na Rua Domingues de Sá, prenderam um suspeito de furto a um prédio residencial, onde o criminoso levou duas mangueiras de incêndio [15 metros cada] com conexão de metal e dois alicates.

Ao chegarem no local, os agentes foram recebidos pelo síndico do condomínio, que relatou ter sido comunicado pela empresa de monitoramento sobre um furto nas dependências do prédio.

Durante as buscas na área do estacionamento, a equipe encontrou as duas mangueiras de incêndio e os dois alicates em um saco preto. Os agentes prosseguiram com as buscas ao acusado, localizando-o embaixo de um veículo.

Com apoio da Supervisão de Graduado as partes foram conduzidas à 77ª DP (Icaraí), onde o material recuperado foi devolvido ao solicitante e o acusado foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto e permaneceu preso.

Já no bairro Matapaca, nesta quinta-feira (27), especificamente na Estrada Caetano Monteiro, policiais militares, por meio de denúncias pelo 190, prenderam um homem suspeito de furto a um caminhão da empresa Perdigão (BRF), cometido por um funcionário da própria empresa.



Os policiais chegaram ao local indicado, afim de averiguar ocorrência de furto de mercadorias em um caminhão e ao avistarem o mesmo, logo realizaram a abordagem.

No local, já estava presente um representante da empresa Perdigão (BRF), que estava com a mochila do funcionário condutor do veículo em mãos, juntamente com a mercadoria furtada, cujo valor totalizou R$ 180,12.



A equipe auxiliou na prisão do autor da subtração dos materiais (11 pacotes de bisteca suína, três pacotes de peito de frango e um pacote de queijo muçarela fatiada) e, diante dos fatos, o conduziram à 79ª DP (Jurujuba), onde o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de furto.