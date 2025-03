PF realiza ação para combater cativeiro ilegal e maus-tratos de animais silvestres em Itaboraí

Nesta quarta-feira, 26/3, a Polícia Federal realizou uma ação para apurar os crimes de cativeiro ilegal e maus tratos de animais da fauna silvestre, em conjunto com agentes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

As diligências foram realizadas por policiais federais do Núcleo de Repressão a Crimes Ambientais da PF em Niterói (DPF/NRI), em Venda das Pedras, bairro localizado em Itaboraí/RJ.

No local, foram encontrados animais silvestres e exóticos mantidos ilegalmente em cativeiro, sendo eles: dois trinca-ferros, um sabiá-laranjeira e um galinho-da-serra, todos animais silvestres da fauna nativa brasileira, além de duas roselas, dois lóris-molucanos e duas agapornis, aves exóticas australianas. Foi encontrada, também, uma arara-canindé em aparente estado de maus-tratos.

Após a lavratura dos procedimentos administrativos, os animais foram apreendidos e encaminhados ao CETAS/IBAMA, localizado no município de Seropédica/RJ, onde foram feitos exames periciais, os quais constataram que a arara-canindé era, de fato, submetida a maus-tratos.

O homem que estava em posse dos animais foi conduzido à Delegacia da PF em Niterói, onde foi formalizado o termo circunstanciado de ocorrência pelas infrações de apanhar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão e maus-tratos de animais silvestres. Se somadas, as penas podem chegar até dois anos de reclusão, além de multa.