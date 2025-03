Homem é detido por realizar ato obsceno em frente a escola no Recreio

Um homem, de 31 anos, foi detido no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, nesta quarta feira (26), por realizar um ato obsceno. Ele foi visto por uma moradora da região se masturbando dentro de seu carro, nas proximidades de uma escola.

Segundo a Polícia, que foi acionada por uma moradora da região, uma outra pessoa já tinha visto o mesmo homem parado no local em outras oportunidades. As testemunhas foram encaminhadas à 42ª DP para prestar depoimento.

Uma das moradoras declarou que estava caminhando na rua por volta de 8h50, quando viu o homem se masturbando dentro de seu carro. Ele estava com o vidro do carona aberto.

A segunda testemunha afirmou que a filha dela flagrou a mesma cena na semana passada. De acordo com o relato, o homem estava no mesmo local por volta de 12h30 da última quarta-feira. Ele estava apenas de camisa, com um dos vidros abertos e "se masturbando olhando para as crianças que estava saindo da escola".

O homem foi encaminhado para delegacia, onde confessou o crime. Os agentes ainda relataram que encontraram um pen drive com vídeos pornográficos no automóvel dele. Após ser ouvido pelos investigadores, ele foi liberado. A pena por ato obsceno varia entre três meses a um ano.