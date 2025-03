Seleção brasileira é 'atropelada' pela Argentina em Buenos Aires

A seleção brasileira fez mais um jogo ruim nas Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta terça-feira (25), e foi goleada por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires.

Em uma atuação constrangedora, a seleção dirigida por Dorival Júnior foi amplamente dominada durante os 90 minutos. O primeiro gol argentino saiu logo cedo, aos 4 minutos, com Julián Alvarez.

Pouco tempo depois, a Argentina, que cada vez mais envolvia o time brasileiro, ampliou, com Enzo Fernández.

No único momento de desatenção dos 'hermanos' na partida, Mateus Cunha roubou a bola do zagueiro e bateu forte para diminuir a diferença.

O que parecia ser uma possível reação brasileira, ficou apenas na esperança do torcedor. Onze minutos após sofrer o gol, a Argentina chegou ao terceiro, com Mac Allister.

Na segunda etapa, com o resultado praticamente definido, os argentinos diminuíram a intensidade, mas seguiam dominando a partida. Aos 26, Simeone, que havia acabado de entrar no jogo, marcou o quarto gol e deu números finais ao confronto.

Durante a partida, os jogadores das duas equipes entraram em diversas discussões acaloradas, muito por conta da declaração de Raphinha, que disse que faria gol e que entraria em briga com os adversários caso fosse necessário. Na prática, ele e Vini Jr. acabaram figurando entre os piores da seleção na partida.

Com a derrota, o Brasil caiu para a quarta colocação, com 21 pontos. A Argentina, com 31, é a líder e já garantiu vaga na próxima Copa do Mundo.