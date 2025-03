Polícia Civil realiza operação na Vila Kennedy contra envolvidos em morte de policial penal

As diligências estão em andamento com o objetivo de capturá-los e de identificar os demais integrantes do bando - Foto: Reprodução - Fernando Frazão/Agência Brasil

As diligências estão em andamento com o objetivo de capturá-los e de identificar os demais integrantes do bando - Foto: Reprodução - Fernando Frazão/Agência Brasil

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizam, nesta terça-feira (25/03), a "Operação Redenção", contra envolvidos na morte de um policial penal. Henry dos Santos Oliveira foi vítima de latrocínio, em dezembro do ano passado. A ação para cumprimento de mandados de prisão ocorre na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações, um grupo de pelo menos sete pessoas praticava um roubo a um depósito de bebidas, em Santa Cruz. Eles estavam fortemente armados com fuzis e pistolas, e parte do grupo fazia vigilância da área enquanto outros marginais subtraíam as mercadorias.

Durante a ação, a vítima, que trafegava por ali em sua motocicleta, tentou abordar um dos criminosos posicionados do lado de fora do estabelecimento. Neste momento, os demais comparsas, que estavam no interior do local, saíram e passaram a efetuar diversos disparos de contra o policial penal, que morreu no local. Os criminosos ainda subtraíram sua arma de fogo antes de fugir.

As investigações conduzidas pela DHC resultaram na identificação de quatro dos autores, todos integrantes de uma facção criminosa, escondidos no interior da comunidade da Vila Kennedy.

As diligências estão em andamento com o objetivo de capturá-los e de identificar os demais integrantes do bando. Durante a operação, os agentes buscam ainda elementos que auxiliem na apuração da morte de uma outra vítima, um policial militar, cujos autores teriam relação com o mesmo grupo, além de outros crimes.