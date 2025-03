Justiça condena Governo estadual a pagar R$ 400 mil para família de mulher morta em operação policial no Rio

O Governo estadual do Rio de Janeiro foi condenado a pagar uma indenização de R$ 400 mil para a família de Luanna da Silva Pereira, enfermeira de 28 anos morta durante uma operação policial na Zona Norte do Rio. Moradora de Vigário Geral, a mulher foi baleada na cabeça e na barriga enquanto abria a porta de casa e não resistiu aos ferimentos. Os disparos aconteceram durante uma troca de tiros entre policiais civis e suspeitos na região em 2021.

A decisão foi emitida pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio e determina que o Estado deverá dividir a indenização à filha, ao marido e ao irmão da vítima. Além disso, o Governo vai pagar uma pensão mensal à filha da vítima até a menina atingir a maioridade. Ela tinha 9 anos na época em que Luanna foi morta.

O Estado chegou a tentar entrar com um recurso no caso, alegando não haver provas de que os disparos que atingiram a enfermeira foram efetuados por policiais da 38ª DP (Brás de Pina) ou da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que participavam da ação. O recurso, no entanto, foi negado pelo TJRJ, em decisão unânime entre os desembargadores.