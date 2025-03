Ônibus de Maricá é sequestrado no Rio e levado para a Avenida Brasil

Um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo da linha Castelo - Recanto de Itaipuaçu foi assaltado por volta das 21h, na Região Portuária do Rio, próximo ao INTO, nesse sábado (22). Os criminosos que estavam armados renderam o motorista e o obrigaram a seguir pela Avenida Brasil.

Os assaltantes levaram celulares, relógios, carteiras, anéis e outros objetos de valor dos passageiros. De acordo com relatos, um disparo teria sido realizado por um dos suspeitos dentro do coletivo.

Os bandidos ordenaram que o motorista parasse o veículo, próximo ao acesso à Linha Amarela, em Bonsucesso, e fugiram em direção ao Complexo da Maré.

De acordo com a corporação acionada, policiais do 22º BPM (Batalhão da Maré) localizaram o ônibus na Avenida Brasil, mas os suspeitos não foram encontrados.

A viagem seguiu para o final no Recanto, e o caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).