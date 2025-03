Justiça do Rio concede liberdade ao ex-vereador Gabriel Monteiro

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio da 34ª Vara Criminal, acatou a decisão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e determinou a soltura do ex-vereador Gabriel Monteiro. Ele estava preso desde novembro de 2022, acusado de estupro contra uma estudante de 22 anos.

Segundo a determinação judicial, Monteiro deverá utilizar tornozeleira eletrônica, está proibido de deixar a cidade do Rio de Janeiro e deverá cumprir outras medidas cautelares. A expectativa é que ele deixe a prisão ainda nesta sexta-feira (21).

Acusação de estupro

Em outubro de 2022, uma jovem de 22 anos denunciou o ex-vereador, afirmando que foi forçada a manter relações sexuais com ele. Segundo o relato, além da agressão física, Monteiro teria apontado uma arma para seu rosto e tentado filmar o ato, mas não conseguiu devido o celular ter descarregado.

A vítima também afirmou que o ex-vereador se recusou a usar preservativo, o que resultou na transmissão do vírus HPV. Exames posteriores confirmaram a presença de lesões nas áreas íntimas da jovem.

Outras denúncias

Monteiro já havia sido alvo de diversas denúncias antes da prisão. Em março de 2022, ex-assessores o acusaram de assédio sexual e moral. Relatos apontam que ele realizava festas em sua residência, onde menores de idade estariam presentes. Um ex-funcionário afirmou que presenciou jovens saindo da casa de Monteiro chorando, com indícios de que poderiam ter sido vítimas de abuso.

Cassação e histórico na polícia

Em agosto de 2022, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro cassou o mandato de Gabriel Monteiro por quebra de decoro parlamentar. Dos 50 vereadores, 48 votaram a favor da cassação.

Antes de ingressar na política, Monteiro atuou como policial militar. Durante os quatro anos em que esteve na corporação, acumulou 16 transgressões disciplinares.