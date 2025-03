Homem é preso por raptar a filha de 8 anos em Santa Catarina e trazer para o Rio

O autor foi detido nesta quinta-feira (20/03), no interior da comunidade da Rocinha - Foto: Divulgação

Policiais civis da 11ª DP (Rocinha), em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam um homem acusado de raptar e manter a própria filha em cárcere privado. O autor foi detido nesta quinta-feira (20/03), no interior da comunidade da Rocinha, após denúncias sobre o paradeiro da criança.

Segundo apurado, o pai planejou a ação durante três meses. No início de março, ele deveria ter deixado a menor na escola para a mãe buscar, mas desapareceu com a menina, de oito anos.

A criança morava no estado de Santa Catarina, Sul do país e, ainda segundo as investigações, o pai perdeu a guarda por manipular a filha e tentar distanciá-la da mãe.

Nesta quinta, a menor foi localizada na companhia dele, na localidade denominada Laboriaux, na Rocinha. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.