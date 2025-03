Jovem é detido ao tentar furtar mercado no Centro de Niterói

Um jovem, de 22 anos, foi detido, nesta sexta (21), por furto após levar diversos produtos do supermercado, localizado no Centro de Niterói, sem efetuar o pagamento. A “compra” estava avaliada em R$ 1.086.

Policiais do 12º BPM (Niterói) informaram que um fiscal do supermercado notou que o homem estava com um par de chinelos na mão e um carrinho com os produtos em um ponto cego. O acusado, ao ser observado, teria passado no caixa e realizado apenas o pagamento dos chinelos. Ele teria alegado que o restante dos produtos já estavam pagos.

O suspeito, quando foi abordado no estacionamento, disse não ter dinheiro para pagar o resto da compra. A alegação era que só percebeu que estava sem cartão quando já tinha pegado os itens.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem não tinha antecedentes criminais.