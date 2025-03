Copiloto baleado em helicóptero é transferido de hospital no Rio

O policial Felipe Marques Monteiro, baleado na cabeça enquanto sobrevoava uma comunidade na Zona Oeste do Rio em um helicóptero da Polícia Civil, foi transferido de hospital nesta sexta (21). Internado na última quinta (20) no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Leblon, o copiloto, que é morador de Niterói foi levado para o Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio, nesta sexta (21).

Felipe passou por uma cirurgia antes da transferência, mas o quadro segue considerado gravíssimo. Familiares dele pedem doações de sangue para o agente. Para ajudar, é possível doar no Hemorio, na Rua Frei Caneca 8, no Centro do Rio, de segunda-feira a sábado, das 7h às 18h.

O agente foi baleado durante uma operação policial que investigava uma quadrilha especializada em roubos de vans na Zona Oeste. Os criminosos estavam na Vila Aliança quando alvejaram a aeronave. O helicóptero foi atingido e chegou a acertar uma fiação da rede elétrica da comunidade. Apesar disso, apenas o policial ficou ferido.