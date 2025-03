Chefe do tráfico é preso, após internação com nome falso em hospital de Duque de Caxias

Heddy Júnior Corrêa Rodrigues foi preso no Hospital Municipal Moacyr do Carmo - Foto: Reprodução

Heddy Júnior Corrêa Rodrigues foi preso no Hospital Municipal Moacyr do Carmo - Foto: Reprodução

Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas em Além Paraíba, Minas Gerais, foi preso pela Polícia Civil, enquanto estava internado no Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, nesta quarta feira (19). Ele deu entrada na unidade com uma identidade falsa.

Heddy Júnior Corrêa Rodrigues foi internado após tomar um tiro no peito e passou por cirurgia. Contra ele, já existiam dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça de Minas. A polícia afirma que o hospital não informou que uma pessoa tinha dado entrada na unidade, devido disparo de arma de fogo.

Segundo investigações, Heddy estava escondida na Penha, Zona Norte do Rio. Na terça feira (18), ele foi até Saracuruna, na Baixada Fluminense, para matar um rival. No conflito, houve troca de tiros e ele foi baleado no tórax.

Leia também:

Prefeitura de Maricá vai incluir camarão na merenda escolar



Polícia Civil prende homem que planejou homicídio para incriminar o genro



Ele deu entrada na unidade por volta de 22:30 da noite, se identificando como Victor Ângelo Corrêa Ribeiro. A identidade que foi usada é quatro anos mais velha que a real idade de Heddy, que nasceu em 1989.

O cruzamento de informações dos agentes que já investigavam o criminoso, levou a prisão do homem. Agora, os oficiais tentam esclarecer como foi possível, a entrada de um indivíduo na unidade, ferido por disparo de arma de fogo, sem que nenhum profissional tenha comunicado á polícia.

A médica chefe do plantão da noite da internação de Heddy e a funcionária responsável por inserir os dados no sistema, foram intimadas a prestar depoimento na delegacia.

O criminoso segue estável e sob custódia da polícia.