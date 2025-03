Mulher ateia fogo no pênis de marido após suspeitar de traição

Uma mulher é suspeita de ter ateado fogo no pênis do próprio marido, por suspeitar de uma traição. O caso investigado pela Polícia Civil, aconteceu terça feira (18), na cidade de Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo.



Segundo investigações, a mulher que não teve a identidade revelada, chegou em casa mais cedo que o de costume e encontrou seu marido nu na residência. Ao verificar o celular de seu cônjuge, ela encontrou conversas comprometedoras do marido com a irmã dela, além de fotos da mulher pelada.

Tomada pela fúria, ela pegou acetona, jogou no órgão genital do homem e ateou fogo.

O caso é investigado pela Polícia Civil.