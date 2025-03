Polícia Civil prende dono de ferro-velho com material roubado em São Gonçalo

Policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam, no final da tarde desta terça-feira (19/03), o proprietário de um ferro-velho interditado, com peças de carros provenientes de crime. A ação aconteceu no bairro do Mutondo durante Operação Torniquete.

Durante a diligência, os policiais civis encontraram dois vidros de veículos, um com registro de roubo de 2018 e outro com registro de furto em 2012. De acordo com os agentes, o estabelecimento foi interditado em 2024 pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio, mas o proprietário confessou que reabriu o local mesmo sem qualquer autorização dos órgãos competentes.

Leia também:

Líder do tráfico de drogas da Comunidade do Caramujo é preso em Niterói; Vídeo

Mulher vítima de agressão é presa por engano em Petrópolis após ser confundida com fugitiva

O proprietário foi preso em flagrante por receptação qualificada. A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro, já são mais de 400 presos, além de veículos e cargas recuperados.