Policiais civis ficam feridos em explosão de granada durante tentativa de assalto no Rio

Dois agentes da Polícia Civil foram atingidos por estilhaços e socorridos após a explosão de uma granada lançada por criminosos no bairro do Anil - Foto: Divulgação - Polícia Civil

Uma tentativa de assalto deixou dois policiais civis feridos após a explosão de uma granada, na madrugada desta quarta-feira (19), no bairro do Anil, Zona Norte do Rio. Os agentes estavam em um carro particular quando foram vítimas de uma tentativa de assalto e, durante a abordagem, os criminosos lançaram o artefato no interior do veículo e fugiram.



Os policiais estavam saindo do plantão na 38ª DP (Brás de Pina), por volta de 1h35 desta quarta-feira, e seguiam com o veículo particular pela Estrada de Engenho D’Água, onde foram alvos de uma tentativa de assalto. Durante a abordagem, os criminosos lançaram a granada dentro do carro, e os agentes chegaram a disparar contra os assaltantes. Porém, o artefato explodiu e os criminosos fugiram do local.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para atender um caso de disparo de arma de fogo, mas nada foi constatado pelos policiais no local. Os policiais atacados foram feridos nas mãos e pernas pelos estilhaços da granada. Eles conseguiram dirigir até o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde receberam atendimento médico.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que um dos policiais recebeu alta médica e o outro apresenta quadro de saúde estável e passou por cirurgia na manhã desta quarta. A Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e, posteriormente, encaminhado à 32ª DP (Taquara), que busca localizar os criminosos.