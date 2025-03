Niterói inicia obras de macrodrenagem em Charitas e altera trânsito

O investimento total é de R$ 13,4 milhões, com conclusão de todas as etapas previstas para o mês de setembro - Foto: Divulgação/Leonardo Simplício

O investimento total é de R$ 13,4 milhões, com conclusão de todas as etapas previstas para o mês de setembro - Foto: Divulgação/Leonardo Simplício

A Prefeitura de Niterói vai iniciar, por meio da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), as obras de macrodrenagem da bacia A de Charitas, localizada na Zona Sul de Niterói, nesta segunda-feira (17). O objetivo é resolver os alagamentos no trecho entre o restaurante Chalé e o Cemitério de São Francisco, com foco nos cruzamentos de sete ruas transversais com a Avenida Prefeito Sylvio Picanço, área que concentra as maiores vazões de água. O investimento total é de R$ 13,4 milhões, com conclusão de todas as etapas previstas para o mês de setembro.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que a obra é importante para resolver um antigo problema de alagamentos no bairro.

“Vamos concluir todas bacias e resolver o problema de alagamentos em Charitas. No trecho da Bacia B, obra realizada na gestão do prefeito Axel, que vai da saída do túnel Charitas-Cafubá até o restaurante Verdana já não alaga mais. Na próxima semana, vamos iniciar mais uma bacia, com grandes galerias que devem passar próximo da praça do Rádio Amador levando as águas para a Baía de Guanabara. Serão algumas semanas de transtorno no trânsito, mas é uma obra importante para o bairro”, disse o prefeito Rodrigo Neves.

Nestas três primeiras semanas serão realizadas escavações para a implantação das galerias retangulares no passeio do trecho da Avenida Prefeito Sylvio Picanço, entre a Praça do Rádio Amador e a Rua Murilo Portugal, no sentido Região Oceânica e Jurujuba. Para a execução desta intervenção, será necessário interromper o fluxo de veículos na faixa da direita da avenida, além de proibir o estacionamento de veículos e a travessia de pedestres e ciclistas no trecho. O local estará devidamente sinalizado, para garantir a segurança e minimizar o risco de acidentes. A previsão de conclusão desta etapa é de três semanas.

O projeto prevê a substituição do sistema de drenagem existente, que não atende mais às necessidades da região. Serão instaladas galerias de águas pluviais retangulares e circulares, dimensionadas de acordo com os parâmetros recomendados para minimizar os alagamentos. A maior galeria será retangular, com 2,75 m de base por 1,20 m de altura, sendo o deságue previsto para a Baía de Guanabara.

Macrodrenagem da Bacia B concluída – Em junho de 2024, foram finalizadas obras de macrodrenagem na região, com a implantação de 390 metros de rede subterrânea na Avenida Prefeito Sylvio Picanço e em ruas adjacentes. Essa intervenção abrangeu uma das três bacias da área, especificamente entre as ruas Armando Lopes e Juiz Alberto Nader.

Alterações no trânsito (Sentido Jurujuba) – Conforme publicação em Diário Oficial, o trânsito em Charitas sofrerá uma alteração momentânea durante o período da obra, que está prevista para iniciar nesta segunda-feira (17). A NitTrans organizou um esquema de sinalização e terá operadores no local orientando os motoristas e auxiliando na fluidez do tráfego de veículos.

A partir da próxima segunda-feira (17), duas faixas da Avenida Prefeito Sylvio Picanço serão interditadas no sentido Jurujuba entre a Praça do Rádio Amador e a Rua Juiz Alberto Nader com o trânsito fluindo em apenas uma faixa. Durante a obra, ficará proibido parar ou estacionar neste trecho. O ponto de ônibus que fica na direção do número 976 (em frente à Rua Murilo Portugal) estará fechado durante esse período. Como alternativa, a população pode utilizar o ponto que fica em frente ao número 585. As linhas que terão alteração neste período são a 33, 52A, 62, 709D, OC1, OC2, OC3 e OC3A.