Policiais penais são alvo de operação contra lavagem de dinheiro; esquema movimentou R$ 100 milhões

O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), cumpriu, nesta segunda-feira (17/03), seis mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas investigadas por lavagem de dinheiro com a utilização de postos de combustível. Entre os alvos estão dois policiais penais.

Os mandados foram cumpridos em endereços nos bairros de Jacarepaguá, Ilha do Governador e Cavalcante. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital.

O Procedimento Investigatório Criminal (PIC) do GAECO/MPRJ apura um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado recursos ilícitos, estimados em mais de R$ 100 milhões, por meio de empresas ligadas aos investigados, sendo eles dois policiais penais e seus familiares. Ainda segundo os promotores de Justiça do grupo especializado, as investigações apontam para um possível envolvimento dessas pessoas e organismos criminosas.