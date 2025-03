Fuzil de origem polonesa é apreendido durante operação em São Gonçalo

Arma de guerra de fabricação polonesa é retirada de circulação em operação no Complexo do Anaia - Foto: Divulgação

Arma de guerra de fabricação polonesa é retirada de circulação em operação no Complexo do Anaia - Foto: Divulgação

Agentes do 7° BPM de São Gonçalo prenderam um suspeito durante operação no Complexo do Anaia na noite desta quarta-feira (12). Com o criminoso, os agentes apreenderam um fuzil calibre 7,62 x 39 de origem polonesa.

Após levantamento de dados acerca de uma reunião de lideranças da comunidade ("Falcão do Anaia" e "Farme"), a guarnição se encaminhou à Estrada da Meia Noite com Estrada de Santa Izabel, acesso à Comunidade do Anaia. No local, os agentes foram recebidos a tiros, iniciando um confronto.

Tanto a viatura quanto um sargento da PM foram alvos dos disparos. Mas o agente encontra-se fora de perigo, visto que não houve perfuração.

Após cerco tático, os policiais encontraram um suspeito em posse de um fuzil. Toda a ocorrência foi encaminhada à 75ªDP (Rio do Ouro) para apreciação da autoridade de polícia judiciária.