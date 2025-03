Turista norueguês é flagrado destruindo patrimônio público em Copacabana

Um turista norueguês, identificado como Ludvik Johan Villanger, de 22 anos, foi preso depois de ser flagrado destruindo patrimônio público da Praça Demétrio Ribeiro, localizada em Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira (10). Os objetos depredados foram placas de sinalização, além de diversos veículos, como uma motocicleta Honda Elite 125 e um Chevrolet Onix Joy.

Residentes da localidade filmaram o ato de vandalismo. Nos vídeos, o norueguês é flagrado chutando veículos estacionados e também quebrando retrovisores e vidros. Em outro momento, ele balança uma placa de sinalização até derrubar as placas. Até o momento não foi informado o que motivou o ataque de vandalismo do turista.

O turista foi agredido por populares que tentaram intervir na ação criminosa antes da chegada dos policiais militares. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana), foram chamados para atender a ocorrência de agressão e confirmaram que o norueguês havia destruído vários objetos. Fora os danos materiais, o turista foi acusado por uma mulher de agressão, quando ela tentou intervir no ataque de vandalismo.

O estrangeiro foi socorrido à UPA de Copacabana para receber atendimento médico e logo em seguida foi preso acusado de dano ao patrimônio público. Ludvik foi liberado depois de pagar fiança.