Disque denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de pastor e missionário em ataque na BR-101

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta terça-feira (11), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte de dois homens e um outro que ficou ferido durante um ataque a tiros em São Gonçalo, na Região Metropolitana do RJ, na noite desta segunda-feira (10). O crime ocorreu na BR-101, na altura do km 310, em Boaçu.

As vítimas são um pastor e dois diáconos da Igreja Nova Vida de Nova Cidade. Os três trafegavam em um Fiat Toro quando foram surpreendidos pelos criminosos, que estavam fortemente armados. O pastor morto foi identificado como sendo Luiz Carlos de Figueiredo Kamp. Já o diácono, que não resistiu aos ferimentos, foi identificado como sendo Saulo Farias.

O outro membro da igreja foi baleado e socorrido por uma ambulância da concessionária Autopista Fluminense e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói.

A região é controlada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) e tem como um dos líderes o traficante Rafael Teixeira Guimarães Peixoto, o “Funil do Salgueiro”, com sete mandados de prisão em aberto e um dos homens de confiança do narcotraficante Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó, chefe do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, que segundo denúncias teria liberado na região o roubo de veículos e cargas.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) fez uma perícia no local e apura a motivação do crime. Os agentes da especializada querem saber se os homens foram vítimas de uma tentativa de assalto, por parte dos traficantes da localidade.

Assim, a DHNSGI, segue em diligências para identificar e prender os envolvidos e pede o apoio da população para denunciar que seriam os criminosos, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido