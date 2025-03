Operação policial destrói 'resort' de Peixão, líder do tráfico, em Parada de Lucas; Confira!

Na manhã desta terça-feira (11), ocontece uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar com o objetivo de demolir imóveis de luxo, como o "resort" do líder do tráfico do Terceiro Comando Puro (TCP), Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. A destruição da residência de luxo acontece ainda nesta terça, no interior da comunidade Parada de Lucas. O "resort" é constituído por uma mansão e ampla piscina, além de uma lagoa artificial com deck e peixes, academia, área para churrasco, entre outros.

Segundo informações da polícia, o alvo da demolição é o imóvel "Resort Green", que possui um lago privado destinado à criação de carpas e piscinas, além de um prédio que era uma academia de ginástica que contava com modernos equipamentos de musculação.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) investiga o caso e alega que o imóvel foi construído com dinheiro ilícito e funciona como esconderijo de armas e drogas.

A Cidade da Polícia receberá os equipamentos da academia que foram apreendidos na ação, para serem utilizados no treinamento dos policiais.

Os equipamentos apreendidos irão para a Cidade da Polícia | Foto: Reprodução - TV Globo

O imóvel de luxo estava localizado próximo a uma região de mata. Ainda segundo a delegacia especializada, o "resort" foi erguido de forma irregular dentro de uma área de preservação ambiental, o que possibilitou a extinção de vegetação nativa e a mudança no curso d'água.

“A gente tem que dar um tratamento mais rigoroso, incisivo e contundente contra esses narcotraficantes, que são, na verdade, narcoterroristas que atiram contra a população para fazer cessar a operação policial”, disse o secretário de Polícia Civil, em entrevista a Felipe Curi, do Bom Dia Rio, TV Globo.

O secretário ainda comentou que a operação faz parte de uma ação mais firme do governo contra o traficante.

“O crime de terrorismo tem a ver com questões políticas ou religiosas. No caso do Peixão, sabemos que ele impõe uma ditadura religiosa, ele não permite certos tipos de crenças ou religiões. Ele expulsa pessoas que possuem religiões afro, candomblé, espiritismo, enfim, tudo o que não tiver com a crença que ele acredita. Não podemos permitir isso”, comentou.

O local contava com um lago artificial | Foto: Reprodução - TV Globo

Aberto ao público

O ‘Resort Green’, de Peixão, era muito famoso nas redes sociais, onde era tido como uma casa de festas. Nas imagens publicadas, há diversos anúncios de shows e de frequentadores. Os administradores do resort alegam, nas publicações, que o local oferece aos frequentadores uma “experiência única em um cenário paradisíaco”.

Resort com cenário paradisíaco | Foto: Reprodução - TV Globo

Ainda tentando chamar a atenção do público, os organizadores ofereciam o local como casa de festas. “Nada como um evento especial cercado de conforto, beleza e momentos inesquecíveis”.

Caso alguém tivesse interesse no local, poderia simplesmente comprar um ingresso. Dentro do resort ainda há uma área VIP.