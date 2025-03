Polícia Civil prende mais um narcoterrorista envolvido em ataque a delegacia

Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam, nesta segunda-feira (10/03), mais um narcoterrorista envolvido diretamente no ataque à unidade, ocorrido em fevereiro. O criminoso foi detido durante diligências na comunidade da Rua 7, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação é parte da Força-Tarefa da Polícia Civil para investigar e capturar os envolvidos na empreitada criminosa. Ao todo, já são 39 presos, quatro fuzis aprendidos e cinco criminosos neutralizados.

Segundo apurado, o autor é integrante de uma facção criminosa que atua na região e é considerado homem de confiança do líder do tráfico, que comandou o ataque a delegacia, Joab da Conceição Silva. Contra ele, foram cumpridos mandados por tentativa de homicídio, tortura e fuga de preso, com base nas investigações da 60ªDP.

Leia também:

Prefeito Rodrigo Neves sanciona nova lei do Regime Adicional de Serviço (RAS) para Guarda Municipal

Pastor e diácono morrem em ataque a tiros na BR-101, em São Gonçalo

A ação também contou agentes do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Entre os 39 presos estão outras lideranças de comunidades daquela região, dominadas pela mesma organização criminosa, incluindo o gerente do tráfico da Mangueirinha.