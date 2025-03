Polícia Militar prende homem acusado de chefiar tráfico em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, no final da tarde deste domingo (09), na Rua Júlio César, no Jardim Gláucia, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, o acusado, ligado a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), considerado de Alta Periculosidade e, chefe do tráfico de drogas das comunidades do Guacha e do trio de Ouro, Flávio Soares Lamin, vulgo “Toni Kroos”, de 27 anos.

Cabe ressaltar que ele é o responsável por organizar roubos de veículo e de carga, além de já ter organizado invasões para tomadas de território para comunidade TCP, além de ser o segundo na hierarquia da comunidade de Santa Tereza.

De posse de informações e seguindo as diretrizes do Comando da unidade no que tange ao patrulhamento a fim de prevenir roubo de veículos, roubo de carga, roubo de rua, policiais Grupamento de Ações Táticas (GAT), estiveram no complexo de Santa Tereza, onde conseguiram ver o traficante, que ao avistar a guarnição realizou diversos disparos contra os policiais, e depois empreendendo fuga, Após cerco tático, foi possível localizar novamente o criminoso e prendê-lo.

Com ele foi apreendido os seguintes materiais: 01 pistola Glock G17 9mm (numeração suprimida), 09 munições intactas 9mm; 01 carregador de pistola 9mm e uma motocicleta PCX branca, produto de roubo, como consta no RO da 54ª DP (Belford Roxo).

Diante dos fatos, ele foi levado à, onde foram cumpridos seis mandados de prisão em aberto, por diversos crimes, sendo um deles expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de recaptura, por estar na condição de Evadido do Sistema Carcerário, desde dezembro de 2019, após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornar a sua unidade prisional Instituto Penal Edgard Costa. Ele também possui em sua ficha, 14 anotações criminais, pelos mais diversos crimes como: Homicídio, Tráfico de Drogas, Roubo, entre outros.

Depois de serem tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, ele foi encaminhado a uma unidade prisional, sob escolta armada para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, a fim de ficar à disposição da Justiça.

Assim, o 39º BPM, segue em diligências para prender criminosos foragidos da Justiça, e pede o apoio da população para denunciar a sua localização, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177 WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)