Criminosos presos em presídios federais recebem autorização da Justiça para retornar ao estado

Os principais criminosos do estado ficam no Complexo de Gericinó - Foto: Reprodução/Tânia Rêgo/Agência Brasil

Três criminosos que estavam presos em presídios federais foram autorizados pela Justiça do Rio a voltarem a penitenciárias estaduais. Na lista de nomes, estão traficantes com envolvimento com o Comando Vermelho (CV), apontada como a maior facção do Rio de Janeiro.

Entre os presos está Cláudio Henrique Mendes dos Santos, chamado de “Dr. Santos” ou “Chuca”, sentenciado no ano de 2013 a 17 anos de prisão pela participação no assassinato de uma mulher, em Niterói, em 2009. Cláudio está preso desde 2010 e já foi apontado como um dos líderes da facção na cidade, além disso, o Ministério Público do Rio (MPRJ), alega que na época, o criminoso também tinha relação com casos de queima de ônibus do estado. Agora, Cláudio está preso no Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró, situado no Rio Grande do Norte.

Outro traficante que voltará ao Rio é Edmilson Ferreira dos Saltos, vulgo Sassá, indicado por investigações por ter ligação com guerras pelo Complexo da Pedreira, Zona Norte, apesar de estar na cadeia. O criminoso, que já foi chefe do tráfico na área comandada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), teria se juntado com o CV, que lidera o Complexo do Chapadão, para reconquistar seu comando na Pedreira.

O terceiro criminoso é Luiz Carlos Moraes de Souza, conhecido como “Monstro”, que foi tido como líder do tráfico do Morro do Urubu, localizado em Pilares, Zona Norte, e também das comunidades Nova Holanda e Malvina, em Macaé, Norte Fluminense. Luiz Carlos foi capturado em 2018, no Espírito Santo, portando cerca de R$ 7,8 mil em espécie e drogas. O traficante é acusado pelo comércio de armas entre as comunidades.

A decisão foi recebida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em fevereiro. Até o momento, não há maiores informações de quando ocorrerá as transferências.