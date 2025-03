Homem é preso após atear fogo na casa da mãe em Rio do Ouro

Na noite de quinta-feira (06), um homem de 50 anos foi preso em flagrante por agredir e ameaçar sua mãe, de 70 anos, na Rua Senador Fernandes da Cunha, no bairro Rio do Ouro em Rio do Ouro, Niterói.

Segundo informações da PM, o acusado, teria iniciado a agressão ao atear fogo na residência da mãe e, em seguida, a ameaçou, batendo em suas costas com um celular. Vizinhos da vítima, ao perceberem as agressões, acionaram a Polícia Militar.

O suspeito acabou preso e foi levado à 73ª DP Neves. Ele responderá por lesão corporal e violência doméstica.