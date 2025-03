Preso suspeito de esfaquear fiscal de ônibus BRT no Terminal Gentileza

Um homem foi preso por agentes do programa BRT Seguro, suspeito de esfaquear um fiscal de ônibus de linhas convencionais, de 52 anos, no Terminal Gentileza, na sexta-feira (7). Os agentes patrulhavam a área de embarque e desembarque dos ônibus BRT, no momento em que receberam o chamado para atender à ocorrência.

O agressor, que não teve sua identidade divulgada, foi conduzido à 17ª DP (São Cristóvão), e em sua posse, os agentes apreenderam uma faca.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Benfica foi acionada por volta das 17h11. Os primeiros socorros à vítima foram realizados ainda no local, mas logo em seguida, ele foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado no Centro.