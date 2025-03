Polícia Civil deflagra operação de combate à violência contra a mulher

Participam das ações os policiais das 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) do estado - Foto: Divulgação - PCERJ

A Polícia Civil, por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), deflagra, neste sábado (08/03), a "Operação Dia Internacional da Mulher". Dezenas de agentes estão nas ruas de todas as cidades do estado para combater crimes de violência de gênero, doméstica ou familiar.

O Dia Internacional da Mulher é celebrado neste sábado, mas o Dia D da operação acontece na segunda-feira (10/03), quando as ações serão intensificadas. Participam das ações os policiais das 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) do estado.

O objetivo da operação vai além da captura de foragidos, visando também a realizar atividades de inteligência, investigação, prevenção e de repressão aos crimes de violência contra a mulher, em razão do gênero, em todas as suas formas: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.

"Esta operação reafirma o compromisso da Polícia Civil no combate à violência de gênero. Todas as equipes das Deams estão mobilizadas não apenas para prender agressores, mas também para fortalecer a rede de proteção às vítimas, garantindo que cada mulher tenha acesso a justiça e segurança", explica a delegada Gabriela Von Beauvais, diretora do DGPAM.

Ele ressalta ainda que não é uma data apenas para celebrar, mas também um momento de reflexão. "É fundamental reforçar que violência contra a mulher é crime e deve ser enfrentada com firmeza e eficácia", conclui a delegada.