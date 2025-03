Menina de 11 anos morre após cair do oitavo andar de prédio

Uma menina de 11 anos morreu na Zona Leste de São Paulo, após cair do oitavo andar do prédio onde morava, na noite de quarta feira (5). As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas. O caso ocorreu por volta das 18h30, em um condomínio na rua Cruz do Espírito Santos, no bairro Lajeado.

A criança foi encontrado pelo porteiro, que a reconheceu e avisou a família. Logo em seguida, a Polícia Militar foi acionada.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e socorreu a menina, mas ela não resistiu aos graves ferimentos. A criança estava em casa com a mãe e a irmã de 15 anos. O caso está sendo investigado pelo 68ª DP (Lajeado).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, "a polícia vai ouvir testemunhas e aguarda o resultado de laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do caso, que foi registrado como morte suspeita".