Deputado Renan Jordy agride assessor do governo após desfile na Sapucaí

O deputado estadual Renan Jordy (PL), irmão do deputado federal Carlos Jordy, protagonizou um episódio de agressão na noite de segunda-feira, durante os desfiles de carnaval. O incidente ocorreu na saída do camarote do Governo do Estado, onde o parlamentar teria agredido um assessor responsável pelo embarque de autoridades nas vans. As informações são do Jornal O Globo.

De acordo com testemunhas e fontes próximas ao governo, a discussão teria começado quando o assessor pediu que Renan não entrasse no veículo com um copo de uísque. O deputado se recusou a acatar o pedido, o que gerou um desentendimento. Em meio à discussão, Renan teria agredido o assessor com um soco e, ainda, jogado bebida sobre o jovem.

O episódio foi rapidamente interrompido pela equipe de segurança, conhecida como "deixa disso". Embora o assessor não tenha registrado uma ocorrência policial, ele teria se abstido de tomar medidas legais por temer possíveis retaliações. Até o momento, a assessoria do deputado Renan Jordy não se pronunciou sobre o ocorrido.