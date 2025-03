Policia Civil prende homem que planejava ataque a morador de rua em plataforma digital

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam um homem acusado pelos crimes de associação criminosa e tentativa de homicídio. Ele foi localizado e capturado no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após levantamento de dados de inteligência e monitoramento.

Segundo os policiais, as investigações tiveram inicio a partir de notícias oriundas de uma unidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que atua na área de segurança cibernética, informando um possível atentado contra um morador de rua, que estaria sendo arquitetado em ambiente virtual, durante o período de Carnaval. O crime seria nos mesmos moldes do ataque ocorrido na semana anterior, e que resultou na captura, por parte de equipes da DCAV, de dois envolvidos.

Porto da Pedra 'ruge alto' e se coloca entre as favoritas ao acesso; integrantes gritam "é campeã"

Veja o desfile da Porto da Pedra em fotos

Durante o trabalho investigativo, que contou com a participação de equipes do Setor de Perícia de Informática do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), foi possível identificar um dos integrantes dessa organização criminosa. Diante das provas coletadas e a fim de evitar um homicídio, a especializada representou pela prisão temporária do autor, pela quebra de sigilo de seus dados e pela busca e apreensão em sua residência.

Com as ordens judiciais em mãos, os agentes foram ao endereço e capturaram o autor, que não ofereceu resistência após receber voz de prisão. As investigações prosseguem para identificar os demais componentes da organização criminosa, além de outros delitos eventualmente cometidos.