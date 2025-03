Polícia Civil prende homem que espancou criança de 5 anos em Macaé

Policiais civis da 123ª DP (Macaé) prenderam um homem, por espancar a enteada de 5 anos. Por conta das agressões, ele responderá por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e tentativa de homicídio.

De acordo com os agentes, eles tomaram ciência do caso quando a criança deu entrada em uma unidade médica, machucada. Em um primeiro momento, alegaram que ela teria caído do balanço, mas, após avaliação médica, constatou-se que a gravidade dos ferimentos não era condizente com uma simples queda.

Diante dos fatos, a mãe da vítima foi procurada pela Polícia Civil, e contou que, na verdade, a criança foi agredida por seu companheiro. Ela relatou que o homem, inclusive, bateu a cabeça da enteada na parede por duas vezes. Ela contou também que já havia sofrido agressões do companheiro e que ele a ameaçou para que mentisse sobre os ferimentos da menina.

O criminoso foi capturado no Centro de Macaé. Conduzido para a delegacia, ele foi autuado em flagrante.